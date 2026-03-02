Lotería Nacional de Costa Rica: vea los números ganadores de este domingo 1.º de marzo

Combinación ganadora del premio mayor de la lotería paga ¢175 millones por emisión.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó la noche de este domingo 1.º de marzo el sorteo de la Lotería Nacional número 4.891.

El primer premio correspondió al número 59 con la serie 299 y paga ¢175 millones por emisión.

El segundo premio recayó en el número 78 con la serie 309, que otorga ¢30 millones por entero.

En cuanto al tercer premio, favoreció al número 30 con la serie 284. Cada entero paga ¢14 millones.

En este sorteo no se salió el premio acumulado, que asciende actualmente a ¢967 millones. Por ello, se sumarán ¢25 millones adicionales de cara al próximo juego, previsto para el martes 3 de marzo.

Asimismo, la JPS informó de que se incorporará a la tómbola el acumulado 2, con un monto inicial de ¢100 millones. Ambos premios contarán con un total de dos emisiones.