Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este viernes 27 de febrero

Sorteo de chances de la JPS del viernes 27 de febrero.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este viernes 27 de febrero, el sorteo de los chances número 7.013.

El número ganador del premio mayor fue el 98 con la serie 511. Paga ¢120 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 62 con la serie 809. Esta combinación otorga ¢37 millones por entero.

En tanto, el número 46 con la serie 992 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢9 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 94, que paga ¢15.000 por emisión.