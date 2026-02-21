Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este viernes 20 de febrero

Sorteo de chances de la JPS de este viernes 20 de febrero.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este viernes 20 de febrero, el sorteo de los chances número 7.011.

El número ganador del premio mayor fue el 21 con la serie 057. Paga ¢120 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 98 con la serie 890. Esta combinación otorga ¢37 millones por entero.

En tanto, el número 48 con la serie 377 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢9 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 52, que paga ¢15.000 por emisión.