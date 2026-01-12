Lotería Nacional de Costa Rica: vea los números ganadores de este domingo 11 de enero

La Junta de Protección Social realizó la noche de este domingo 11 de enero el sorteo de la Lotería Nacional número N°4.884.

El primer premio fue el 63 con la serie 375 y paga ¢175 millones por emisión.

Sorteo de los chances del 11 de enero de 2026. (Captura de pantalla)

El segundo premio se lo dejó el número 93 con la serie 030. Esta combinación otorga ¢30 millones por emisión.

En el caso del tercer número, la suerte fue para el 94 con la serie 826 . Cada entero paga ¢14 millones por emisión.