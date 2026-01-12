Lotería Nacional de Costa Rica: vea los números ganadores de este domingo 11 de enero

La Junta de Protección Social realizó la noche de este domingo 11 de enero el sorteo de la Lotería Nacional número N°4.884.
La Junta de Protección Social realizó la noche de este domingo 11 de enero el sorteo de la Lotería Nacional número N°4.884.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.