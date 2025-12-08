Lotería Nacional de Costa Rica: lista de ganadores y premios de este domingo 7 de diciembre | Sorteo N.° 4.879

La lotería de este domingo 7 de diciembre dejó un premio mayor de ¢150 millones por entero. Foto:

La noche de este domingo 7 de diciembre, la Junta de Protección Social (JPS) realizó el sorteo extraordinario de la Lotería Nacional número 4.879 y otorgó 100 premios que van desde los ¢250.000.

El premio mayor fue para el número 17 con la serie 235. Esta combinación entregó ¢300 millones: ¢150 millones por entero. Cada entero cuenta con cinco fracciones, lo que significa que con un solo pedacito una persona jugadora pudo ganar ¢30 millones.

Consulte a continuación la lista completa:

Lista completa con los premios de la Loteria Nacional de este 7 de diciembre. (JPS/JPS)

En este enlace también puede revisar si resultó ganador al colocar el número, la serie y la cantidad de fracciones adquiridas.