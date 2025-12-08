Estos son los números ganadores de la Lotería Nacional de este domingo 7 de diciembre

Este 7 de noviembre, la JPS realizó un nuevo sorteo extraordinario de la Lotería Nacional (imagen con fines ilustrativos). Foto:

Costa Rica tiene nuevos millonarios. La Junta de Protección Social (JPS) realizó la noche de este domingo 7 de diciembre el sorteo extraordinario de la Lotería Nacional número 4879, el cual entregó 100 premios.

El primer premio fue para el número 17 con la serie 235. Esta combinación entregó ¢300 millones: ¢150 millones por entero. Cada entero cuenta con cinco fracciones, lo que significa que con un solo pedacito una persona jugadora pudo ganar ¢30 millones.

El segundo número premiado de la noche fue el 45 con la serie 371. El premio total es de ¢44 millones, lo que representa ¢22 millones por emisión.

El tercer número favorecido otorgó la suerte a quienes compraron el 90 con la serie 898. La fortuna entregó ¢20 millones: ¢10 millones por cada entero.