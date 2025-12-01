El País

Lotería Nacional de Costa Rica: vea los números ganadores de este domingo 30 de noviembre

Combinación ganadora del premio mayor de los chances paga ¢150 millones por emisión

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora

La Junta de Protección Social realizó la noche de este domingo 30 de noviembre el sorteo de la Lotería Nacional número 4.878.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ChancesGanadores de chancesNúmeros ganadoresJunta de Protección SocialJPSLotería Nacional de Costa Rica
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.