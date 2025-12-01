Lotería Nacional de Costa Rica: vea los números ganadores de este domingo 30 de noviembre

La Junta de Protección Social realizó la noche de este domingo 30 de noviembre el sorteo de la Lotería Nacional número 4.878.

El primer premio fue el 78 con la serie 720 y paga ¢150 millones por entero. El premio salió tempraneramente, apenas unos minutos luego de iniciado el sorteo.

El segundo premio se lo dejó el número 82 con la serie 297. Esta combinación otorga ¢22 millones por emisión.

Sorteo de los chances del 30 de noviembre de 2025 (Captura de pantalla)