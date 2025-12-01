El sorteo de la Lotería Nacional de Costa Rica de este domingo 30 de noviembre, correspondiente al Sorteo N.° 4878, repartió 100 premios por todo el país, además de un premio extra de ¢2,5 millones del sorteo del acumulado.

El primer premio favoreció al número 78, serie 720, que paga ¢150 millones por entero.

A continuación, puede consultar la lista completa de premios del sorteo:

Lotería Nacional de Costa Rica: lista de ganadores y premios de este domingo | Sorteo N.º 4878 (Junta de Protección Social/PDF)

Si desea confirmar si su número resultó ganador, puede ingresar su número y serie directamente en el sitio web de la Junta de Protección Social y verificarlo al instante.