Lotería Nacional de Costa Rica: lista de ganadores y premios de este domingo | Sorteo N.º 4878

El sorteo de la Lotería Nacional de Costa Rica de este domingo 30 de noviembre, correspondiente al Sorteo N.° 4878, repartió 100 premios por todo el país, además de un premio extra de ¢2,5 millones del sorteo del acumulado.
El sorteo de la Lotería Nacional de Costa Rica de este domingo 30 de noviembre, correspondiente al Sorteo N.° 4878, repartió 100 premios por todo el país, además de un premio extra de ¢2,5 millones del sorteo del acumulado.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.