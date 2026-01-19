Lotería Nacional de Costa Rica: lista de ganadores y premios de este domingo 18 de enero | Sorteo N.° 4.885

La noche de este domingo 18 de enero, la Junta de Protección Social (JPS) realizó el sorteo extraordinario de la Lotería Nacional N.° 4.885 y otorgó 100 premios desde los ¢300.000.
El premio mayor fue para el número 63 con la serie 421. Esta combinación entregó ¢175 millones por entero. Cada entero cuenta con cinco fracciones, lo que significa que con un solo pedacito una persona jugadora pudo ganar ¢35 millones.
El segundo premio fue para el número 60 con la serie 616, que desembolsa ¢30 millones por entero.
Mientras, que el tercer premio de ¢14 millones por entero fue para el número 43 con la serie 788.
En el sorteo de este domingo salió el acumulado que paga ¢490 millones. El número ganador fue el 67, con la serie 150.
Consulte a continuación la lista completa:
En este enlace también puede revisar si resultó ganador al colocar el número, la serie y la cantidad de fracciones adquiridas.