El País

Lotería Nacional de Costa Rica: lista de ganadores y premios de este domingo 18 de enero | Sorteo N.° 4.885

Esta noche se jugó el sorteo extraordinario número 4.885

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva
La JPS adquirió tres tómbolas para realizar los sorteos de Lotería Popular y Lotería Nacional, estas tómbolas son una gran innovación para continuar garantizando un proceso justo y confiable para la selección de números, series y premios de los sorteos.
Lista de ganadores y premios de la lotería nacional de este domingo 18 de enero. Se trató del sorteo N.° 4.885 de la Junta de Protección Social (JPS). Foto: (Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Lotería NacionalSorteo 4.885JPSLista de ganadores
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.