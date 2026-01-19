Lotería Nacional de Costa Rica: lista de ganadores y premios de este domingo 18 de enero | Sorteo N.° 4.885

Lista de ganadores y premios de la lotería nacional de este domingo 18 de enero. Se trató del sorteo N.° 4.885 de la Junta de Protección Social (JPS). Foto:

La noche de este domingo 18 de enero, la Junta de Protección Social (JPS) realizó el sorteo extraordinario de la Lotería Nacional N.° 4.885 y otorgó 100 premios desde los ¢300.000.

El premio mayor fue para el número 63 con la serie 421. Esta combinación entregó ¢175 millones por entero. Cada entero cuenta con cinco fracciones, lo que significa que con un solo pedacito una persona jugadora pudo ganar ¢35 millones.

El segundo premio fue para el número 60 con la serie 616, que desembolsa ¢30 millones por entero.

Mientras, que el tercer premio de ¢14 millones por entero fue para el número 43 con la serie 788.

En el sorteo de este domingo salió el acumulado que paga ¢490 millones. El número ganador fue el 67, con la serie 150.

Consulte a continuación la lista completa:

Lista completa con los premios de la Lotería Nacional de este 18 de enero. (JPS/La Nación)

En este enlace también puede revisar si resultó ganador al colocar el número, la serie y la cantidad de fracciones adquiridas.