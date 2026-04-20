El País

Lotería Nacional de Costa Rica: lista completa de ganadores y premios del sorteo N.º 4.897 de este domingo 19 de abril

Revise aquí todos los números ganadores y premios del Sorteo Ordinario N.° 4.897 de la Lotería Nacional de este 19 de abril

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Por Yucsiany Salazar
La JPS adquirió tres tómbolas para realizar los sorteos de Lotería Popular y Lotería Nacional, estas tómbolas son una gran innovación para continuar garantizando un proceso justo y confiable para la selección de números, series y premios de los sorteos.
La JPS adquirió tres tómbolas para realizar los sorteos de Lotería Popular y Lotería Nacional, estas tómbolas son una gran innovación para continuar garantizando un proceso justo y confiable para la selección de números, series y premios de los sorteos. (Captura de pantalla)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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