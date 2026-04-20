Lotería Nacional de Costa Rica: lista completa de ganadores y premios del sorteo N.º 4.897 de este domingo 19 de abril

Este domingo 19 de abril se llevó a cabo el sorteo ordinario N.° 4.897 de la Lotería Nacional de la Junta de Protección Social (JPS), en el que se repartieron más de ¢500 millones en el territorio nacional.
El premio mayor fue para la combinación del número 77 y serie 911 y paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones.
El segundo premio en importancia fue el número 11 con la serie 104. Esta combinación paga ¢30 millones por emisión, es decir, ¢60 millones en dos emisiones.
El tercer premio de la noche fue el número 35 con la serie 409, que otorga ¢28 millones en dos emisiones (¢14 millones por emisión).
Mientras que, el premio acumulado no se repartió.
A continuación, puede consultar la lista completa de premios y números favorecidos del sorteo de este 19 de abril.