Lotería Nacional de Costa Rica: lista completa de ganadores y premios del sorteo N.º 4.895 de este domingo 29 de marzo

La Lotería Nacional de la JPS entregó el premio MAYOR de este 29 de marzo al 46 con la serie 372, que paga ¢175 millones por emisión.

Este domingo 29 de marzo se llevó a cabo el sorteo ordinario N.° 4.895 de la Lotería Nacional de la Junta de Protección Social (JPS), en el que se repartieron más de ¢500 millones en el territorio nacional.

El premio mayor fue para la combinación del número 46 y serie 372 y paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones.

El segundo premio en importancia fue el número 65 con la serie 076. Esta combinación paga ¢30 millones por emisión, es decir, ¢60 millones en dos emisiones.

El tercer premio de la noche fue el número 53 con la serie 990, que otorga ¢28 millones en dos emisiones (¢14 millones por emisión).

A continuación, puede consultar la lista completa de premios y números favorecidos del sorteo de este 8 de marzo.

Estos son los resultados de la lotería nacional este domingo 29 de marzo. (JPS/JPS)