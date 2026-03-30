El País

Lotería Nacional de Costa Rica: lista completa de ganadores y premios del sorteo N.º 4.895 de este domingo 29 de marzo

Revise aquí todos los números ganadores y premios del Sorteo Ordinario N.° 4.895 de la Lotería Nacional de este 29 de marzo

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Por Yucsiany Salazar
La Lotería Nacional de la JPS entregó el premio MAYOR de este 29 de marzo al 46 con la serie 372, que paga ¢175 millones por emisión.
La Lotería Nacional de la JPS entregó el premio MAYOR de este 29 de marzo al 46 con la serie 372, que paga ¢175 millones por emisión. (JPS/Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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