Lotería Nacional de Costa Rica: lista completa de ganadores y premios del sorteo N.º 4.901 de este domingo 17 de mayo

Este domingo 17 de mayo se llevó a cabo el sorteo ordinario N.° 4.901 de la Lotería Nacional de la Junta de Protección Social (JPS), en el que se repartieron más de ¢500 millones en el territorio nacional.

El premio mayor fue para la combinación del número 85 y serie 339 y paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones.

El segundo premio en importancia fue el número 71 con la serie 992. Esta combinación paga ¢30 millones por emisión.

El tercer premio de la noche fue el número 95 con la serie 324, que otorga ¢14 millones por emisión.

A continuación, puede consultar la lista completa de premios y números favorecidos del sorteo de este 17 de mayo:

Lotería Nacional del 17 de mayo de 2026. (JPS/JPS)

Lotería Nacional del 17 de mayo de 2026. (JPS/JPS)