El País

Lotería Nacional de Costa Rica: lista completa de ganadores y premios del sorteo N.º 4.901 de este domingo 17 de mayo

Revise aquí todos los números ganadores y premios del Sorteo Ordinario N.° 4.901 de la Lotería Nacional de este 17 de mayo

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Por Yucsiany Salazar
Este 27 de abril se jugó el sorteo 4847 de la Lotería Nacional de la JPS.
Lotería Nacional de la JPS. (JOHN DURAN)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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