El País

Lotería Nacional de Costa Rica: lista completa de ganadores y premios del sorteo N.º 4.898 de este domingo 26 de abril

Revise aquí todos los números ganadores y premios del Sorteo Ordinario N.° 4.898 de la Lotería Nacional de este 26 de abril

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Por Yucsiany Salazar
26/06/2024 San José. Los puestos oficiales de la Junta de Protección Social ya no ofrecían chances este jueves desde antes de mediodía y algunos puestos incluso permanecían cerrados. Solo algunos vendedores independientes tenían algunos pedacitos pero obviamente apelaban a la especulación. Foto: Rafael Pacheco Granados
JPS - Lotería Nacional (Rafael Pacheco Granados)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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