El País

Lotería Nacional de Costa Rica: lista completa de ganadores y premios del sorteo N.º 4.894 de este domingo 22 de marzo

Revise aquí todos los números ganadores y premios del sorteo ordinario N.° 4.894 de la Lotería Nacional de este 22 de marzo

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Sorteo N.° 4894 de la Lotería Nacional
Sorteo N.° 4894 de la Lotería Nacional celebrado este domingo 22 de marzo. (JPS/JPS)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Lotería NacionalJPS
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.