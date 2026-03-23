Lotería Nacional de Costa Rica: lista completa de ganadores y premios del sorteo N.º 4.894 de este domingo 22 de marzo

Sorteo N.° 4894 de la Lotería Nacional celebrado este domingo 22 de marzo.

Este domingo 22 de marzo se llevó a cabo el sorteo ordinario N.° 4.894 de la Lotería Nacional de la Junta de Protección Social (JPS), en el que se repartieron más de ¢500 millones en premios.

El premio mayor fue para la combinación del número 14 con la serie 296, que paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones.

Segundos después salió el segundo premio en importancia, con el número 23 con la serie 896. Esta combinación paga ¢30 millones por emisión, es decir, ¢60 millones en dos emisiones.

El tercer premio de la noche fue el número 01 con la serie 751, que otorga ¢28 millones en dos emisiones (¢14 millones por emisión).

A continuación, puede consultar la lista completa de premios y números favorecidos del sorteo de este 22 de marzo.

Estos son los resultados de la lotería nacional este domingo 22 de marzo. (JPS/JPS)