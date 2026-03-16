Lotería Nacional: salió el premio MAYOR de ¢350 millones: vea los números ganadores

La Junta de Protección Social (JPS) realizó la noche de este 15 de marzo el Sorteo Ordinario N.° 4.893 de la Lotería Nacional, en el que se repartió el premio mayor de ¢350 millones.

El ganador del botín más importante de la noche fue el número 72 con la serie 857 , que se repartirá en dos emisiones, es decir, ¢175 millones cada una.

Según informó la JPS, este premio se vendió en San José, en Aserrí y en Flores de Heredia.

Quienes hayan comprado el número 72 pero con otra serie igualmente tendrán un premio de ¢130 mil por entero. Por su parte, quienes tengan la serie 857 con otro número recibirán ¢140 mil por entero. A su vez, quienes tengan la serie 857 con números 71 o 73 (anterior o posterior al mayor) recibirán ¢1,6 millones por entero.

Segundos después salió de la tómbola el segundo premio, de ¢30 millones por emisión, el cual fue para la combinación del número 49 con la serie 446.

Este se vendió en el centro de Cartago y en San José centro.

En este caso, el premio por el número 49 con otra serie será de ¢40 mil.

Finalmente, el tercer premio en importancia de la noche fue para el número 31 con la serie 800 , que paga ¢14 millones por emisión.

Este número se vendió por medio de la página web www.jpsenlinea.go.cr.

Quienes tuvieran el número 92 con otra serie obtendrán ¢20 mil.