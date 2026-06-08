Lotería Nacional de Costa Rica: lista completa de ganadores y premios del sorteo N.º 4.904 de este domingo 7 de junio

La Junta de Protección Social repartió millones este domingo en un nuevo sorteo de la Lotería Nacional.

Este domingo 7 de junio se llevó a cabo el sorteo ordinario N.° 4.904 de la Lotería Nacional de la Junta de Protección Social (JPS).

El premio mayor fue para la combinación del número 91 y serie 147 y paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones.

El segundo premio en importancia fue el número 04 con la serie 011. Esta combinación paga ¢30 millones por emisión.

El tercer premio de la noche fue el número 50 con la serie 569, que otorga ¢14 millones por emisión.

A continuación, puede consultar la lista completa de premios y números favorecidos del sorteo de este 7 de junio:

Premios de la Lotería Nacional 7 de junio (JPS/JPS)

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