Lotería Nacional de Costa Rica: lista completa de ganadores y premios del sorteo N.º 4.904 de este domingo 7 de junio

Este domingo 7 de junio se llevó a cabo el sorteo ordinario N.° 4.904 de la Lotería Nacional de la Junta de Protección Social (JPS).
El premio mayor fue para la combinación del número 91 y serie 147 y paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones.
El segundo premio en importancia fue el número 04 con la serie 011. Esta combinación paga ¢30 millones por emisión.
El tercer premio de la noche fue el número 50 con la serie 569, que otorga ¢14 millones por emisión.
A continuación, puede consultar la lista completa de premios y números favorecidos del sorteo de este 7 de junio: