El País

Lotería Nacional de Costa Rica: lista completa de ganadores y premios del sorteo N.º 4.904 de este domingo 7 de junio

JPS repartió millones este domingo en un nuevo sorteo de la Lotería Nacional.

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Por Libia Solano Meza
Días Frio, Ventas de Lotería y Compras de Navidad
La Junta de Protección Social repartió millones este domingo en un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. (Alonso_Tenorio)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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