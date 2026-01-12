Lotería Nacional de Costa Rica: Lista completa de ganadores y premios del sorteo N°4.884 de este domingo 11 de enero

El sorteo de la Lotería Nacional de Costa Rica de este domingo 11 de enero, correspondiente al Sorteo N°4.884, repartió decenas de premios por todo el país, además de un premio extra de ¢2,5 millones del sorteo del acumulado.

El primer premio fue el 63 con la serie 375 y paga ¢175 millones por emisión.

A continuación, puede consultar la lista completa de premios del sorteo:

Lotería Nacional de Costa Rica: lista de ganadores y premios de este domingo 11 de enero (JPS/Cortesía)

Lotería Nacional de Costa Rica: lista de ganadores y premios de este domingo 11 de enero (JPS/Cortesía)

Si desea confirmar si su número resultó ganador, puede ingresar su número y serie directamente en el sitio web de la Junta de Protección Social y verificarlo al instante.