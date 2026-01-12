El País

Lotería Nacional de Costa Rica: Lista completa de ganadores y premios del sorteo N°4.884 de este domingo 11 de enero

Verifique si su número resultó ganador

Por Cristian Mora

El sorteo de la Lotería Nacional de Costa Rica de este domingo 11 de enero, correspondiente al Sorteo N°4.884, repartió decenas de premios por todo el país, además de un premio extra de ¢2,5 millones del sorteo del acumulado.








