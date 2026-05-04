Lotería Nacional de Costa Rica: lista completa de ganadores y premios del sorteo N.º 4.899 de este domingo 3 de mayo

Este domingo 3 de mayo se llevó a cabo el sorteo ordinario N.° 4.899 de la Lotería Nacional de la Junta de Protección Social (JPS), en el que se repartieron más de ¢500 millones en el territorio nacional.

El premio mayor fue para la combinación del número 16 y serie 701 y paga ¢320 millones por emisión.

El segundo premio en importancia fue el número 50 con la serie 716. Esta combinación paga ¢46 millones por emisión.

El tercer premio de la noche fue el número 83 con la serie 160, que otorga ¢20 millones por emisión.

Para esta ocasión, el plan fue de cinco premios. El cuarto premio en importancia fue para el número 89, con la serie 331, con ¢5 millones por emisión.

Mientras que, el quinto premio fue para el número 28, con la 371, que paga ¢3 millones por cada emisión.

A continuación, puede consultar la lista completa de premios y números favorecidos del sorteo de este 4 de mayo:

Estos son los resultados de la lotería nacional este domingo 3 de mayo. (JPS/JPS)