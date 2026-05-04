Lotería nacional: Estos son los números ganadores de este domingo 3 de mayo

La lotería nacional de este domingo 3 de mayo tiene un primer premio de ¢640 millones, en dos emisiones.

Los premios de la lotería nacional de la Junta de Protección Social (JPS), en el sorteo extraordinario del Día de la Persona Trabajadora, número 4.899, de este domingo 3 de mayo, son los siguientes:

El premio mayor fue para el número 16 con la serie 701, que paga ¢320 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 50 con la serie 716. Este fue el último premio de los 100 cantados en este sorteo del domingo. Esta combinación otorga ¢46 millones por emisión.

En el caso del tercer premio, le correspondió al número 83 con la serie 160. Cada entero con esta combinación es favorecido con ¢20 millones.

Para esta ocasión, el plan es de cinco premios. El cuarto premio en importancia fue para el número 89, con la serie 331, con ¢5 millones por emisión.

El quinto premio fue para el número 28, con la 371, que paga ¢3 millones por cada emisión.