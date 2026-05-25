Lotería Nacional de Costa Rica: lista completa de ganadores y premios del sorteo N.º 4.902 de este domingo 24 de mayo

La Junta de Protección Social es la encargada de organizar la Lotería Nacional.

Este domingo 24 de mayo se llevó a cabo el sorteo ordinario N.° 4.902 de la Lotería Nacional de la Junta de Protección Social (JPS), en el que se repartieron más de ¢500 millones en el territorio nacional.

El PREMIO MAYOR de este 24 de mayo fue para el número 05 con la serie 207. Este premio repartirá ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones.

Curiosamente, el premio salió en la primera bolita de la noche, lo cual sorprendió a todos los espectadores que comentaban la transmisión en redes sociales.

El segundo premio en importancia de la noche se lo llevó la combinación de la serie 886 con el número 18 . A los ganadores se les entregarán ¢30 millones por entero.

El tercer premio de la noche, que repartirá ¢14 millones por entero, fue para quienes consiguieron el número 63 con la serie 843 . La bolita salió unos diez minutos después del anuncio del premio mayor.

A continuación, puede consultar la lista completa de premios y números favorecidos del sorteo de este 24 de mayo:

Lista de premios de lotería nacional del 24 de mayo del 2026. Foto: Captura de pantalla (JPS/JPS)

Lista de premios de lotería nacional del 24 de mayo del 2026. Foto: Captura de pantalla (JPS/JPS)