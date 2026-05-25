El País

Lotería Nacional de Costa Rica: lista completa de ganadores y premios del sorteo N.º 4.902 de este domingo 24 de mayo

Revise aquí todos los números ganadores y premios del Sorteo Ordinario N.° 4.902 de la Lotería Nacional de este 24 de mayo

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Por Jorge Arturo Mora
La Junta de Protección Social es la encargada de organizar la Lotería Nacional. (JOHN DURAN)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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