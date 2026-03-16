Lotería Nacional de Costa Rica: lista completa de ganadores y premios del sorteo N.º 4.893 de este domingo 15 de marzo

El ganador del botín más importante de la noche fue el número 72 con la serie 857

Este domingo 15 de marzo se llevó a cabo el sorteo ordinario N.° 4.893 de la Lotería Nacional de la Junta de Protección Social (JPS), en el que se repartieron más de ¢500 millones en el territorio nacional.

El premio mayor fue para la combinación del número 72 con la serie 857 y paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones.

Segundos después salió el segundo premio en importancia, con el número 49 con la serie 446. Esta combinación paga ¢30 millones por emisión, es decir, ¢60 millones en dos emisiones.

El tercer premio de la noche fue el número 31 con la serie 800, que otorga ¢28 millones en dos emisiones (¢14 millones por emisión).

A continuación, puede consultar la lista completa de premios y números favorecidos del sorteo de este 8 de marzo.

Estos son los resultados de la lotería nacional este domingo 15 de marzo. (JPS/JPS)