El País

Lotería Nacional de Costa Rica: lista completa de ganadores y premios del sorteo N.º 4.893 de este domingo 15 de marzo

Revise aquí todos los números ganadores y premios del Sorteo Ordinario N.° 4.893 de la Lotería Nacional de este 15 de marzo

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Por Yucsiany Salazar
El ganador del botín más importante de la noche fue el número 72 con la serie 857
El ganador del botín más importante de la noche fue el número 72 con la serie 857 (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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