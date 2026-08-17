El País

Lotería Nacional de Costa Rica: lista completa de ganadores y premios del sorteo N.° 4.914 de este domingo 16 de agosto

Revise aquí todos los números ganadores y premios del sorteo de este 16 de agosto

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Por Sebastián Sánchez
La JPS adquirió tres tómbolas para realizar los sorteos de Lotería Popular y Lotería Nacional, estas tómbolas son una gran innovación para continuar garantizando un proceso justo y confiable para la selección de números, series y premios de los sorteos.
Lista completa de los premios de la Lotería Nacional, de la JPS, de este domingo 16 de agosto. (Captura de pantalla)







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Lotería Nacional Costa RicaJunta de Protección Social
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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