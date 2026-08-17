Lotería Nacional de Costa Rica: lista completa de ganadores y premios del sorteo N.° 4.914 de este domingo 16 de agosto

Lista completa de los premios de la Lotería Nacional, de la JPS, de este domingo 16 de agosto.

Este domingo 16 de agosto se llevó a cabo el sorteo extraordinario N.° 4.914 de la Lotería Nacional, de la Junta de Protección Social (JPS).

El premio mayor fue para la combinación del número 12 y la serie 393, con un pago de ¢320 millones por emisión, para un total de ¢640 millones en dos emisiones.

El segundo premio fue el número 80 con la serie 677. Se reparten ¢92 millones en dos emisiones, es decir, ¢46 por entero.

El tercer premio del sorteo fue para quienes compraron el número 12 con la serie 178, con un pago de ¢40 millones para dos emisiones.

A continuación, puede consultar la lista completa de premios y números favorecidos del sorteo de este 16 de agosto: