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Lotería del Día de la Madre reparte ¢640 millones: salió el PREMIO MAYOR, conozca los números y series ganadores

La Junta de Protección Social realizó este domingo el sorteo extraordinario de la Lotería Nacional. Vea los números ganadores

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Por Sebastián Sánchez
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Sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el Día de la Madre de este domingo 16 de agosto. (Canva/La Nación)







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Lotería Nacional de Costa RicaJunta de Protección Social
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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