Lotería del Día de la Madre reparte ¢640 millones: salió el PREMIO MAYOR, conozca los números y series ganadores

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este domingo 16 de agosto el sorteo extraordinario N.° 4.914 de la Lotería Nacional, correspondiente al sorteo del Día de la Madre, que repartió un premio mayor de ¢640 millones en dos emisiones.
Premio Mayor: ¢640 millones (dos emisiones)
La combinación ganadora fue el número 12 con la serie 393, que paga ¢320 millones por emisión.
Segundo Premio: ¢92 millones (dos emisiones)
El segundo premio fue el número 80 con la serie 677, con un pago de ¢46 millones por entero.
Tercer Premio: ¢40 millones (dos emisiones)
El tercer premio también fue el número 12, pero con la serie 178, con un pago de ¢20 millones por entero.