Lotería del Día de la Madre reparte ¢640 millones: salió el PREMIO MAYOR, conozca los números y series ganadores

Sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el Día de la Madre de este domingo 16 de agosto.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este domingo 16 de agosto el sorteo extraordinario N.° 4.914 de la Lotería Nacional, correspondiente al sorteo del Día de la Madre, que repartió un premio mayor de ¢640 millones en dos emisiones.

Premio Mayor: ¢640 millones (dos emisiones)

La combinación ganadora fue el número 12 con la serie 393, que paga ¢320 millones por emisión.

Segundo Premio: ¢92 millones (dos emisiones)

El segundo premio fue el número 80 con la serie 677, con un pago de ¢46 millones por entero.

Tercer Premio: ¢40 millones (dos emisiones)

El tercer premio también fue el número 12, pero con la serie 178, con un pago de ¢20 millones por entero.