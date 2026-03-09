Lotería Nacional de Costa Rica: lista completa de ganadores y premios del sorteo N.º 4.892 de este domingo 8 de marzo

PREMIO MAYOR fue para el número 11 con la serie 252, que paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este domingo 8 de marzo el sorteo ordinario N.° 4.890 de la Lotería Nacional, en el que se repartieron más de ¢500 millones en el territorio nacional.

El premio mayor fue para la combinación del número 11 con la serie 252 y paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones.

Tan solo un minuto después de haber salido el premio mayor, salió el segundo premio en importancia, con el número 92 y la serie 341. Esta combinación paga ¢30 millones por emisión, es decir, ¢60 millones en dos emisiones.

El tercer premio de la noche fue el número 05 con la serie 217, que otorga ¢28 millones en dos emisiones (¢14 millones por emisión).

A continuación, puede consultar la lista completa de premios y números favorecidos del sorteo de este 8 de marzo.

