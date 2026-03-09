El País

Lotería Nacional de Costa Rica: lista completa de ganadores y premios del sorteo N.º 4.892 de este domingo 8 de marzo

Revise aquí todos los números ganadores y premios del Sorteo Ordinario N.° 4.892 de la Lotería Nacional de este 8 de marzo

Por Yucsiany Salazar
PREMIO MAYOR fue para el número 11 con la serie 252, que paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones.
PREMIO MAYOR fue para el número 11 con la serie 252, que paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones.







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

