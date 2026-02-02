Los ánimos se caldean entre seguidores de Pueblo Soberano y la oposición en la Fuente de la Hispanidad

Seguidores de diversos partidos se enfrentan en la Fuente de la Hispanidad

Los ánimos se caldearon esta noche entre los seguidores del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y la oposición , sobre todo con simpatizantes de Liberación Nacional, el Frente Amplio y otras agrupaciones de oposición que se encuentran presentes en la fuente de la Hispanidad.

Luego de que se conocieran los resultados que dan por presidenta electa a Laura Fernández del PPSO, más seguidores de su partido se hicieron presentes en este sector conocido por las celebraciones en San José.

En el lugar hubo quema de banderas de Pueblo Soberano al grito de “Fuera Laura”, mientras que los seguidores del oficialismo entonaban cánticos de “sí se pudo”.

Esto ha provocado enfrentamientos a gritos entre las personas presentes. Hasta el momento no se reportan golpes, pero sí encaramientos violentos, lanzamiento de objetos y olores extraños en el sector. Efectivos policiales están presentes en el lugar.