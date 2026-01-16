Lista oficial de útiles escolares 2026 del MEP: lo que necesitarán los estudiantes

El MEP recomienda comparar precios y calidad antes de adquirir los útiles escolares.

A cinco semanas del arranque del curso lectivo, que iniciará el lunes 23 de febrero, el Ministerio de Educación Pública (MEP) dio a conocer la lista de últiles sugerida para los alumnos de primaria: desde primero hasta sexto grado.

Si bien el MEP presenta el listado como una sugerencia, estos son los materiales que el Ministerio de Educación afirma que se alinean a los programas de estudio de cada materia.

A un mes y una semana del inicio de lecciones, Karolina Artavia Mendoza, directora de Desarrollo Curricular, hizo una serie de recomendaciones para las madres y padres de familia antes de realizar la compra de útiles.

Artavia comentó que para empezar se deben revisar aquellos implementos del año pasado que pueden reutilizarse este nuevo curso. Además, cuando las familias salgan a realizar las compras de los materiales es ideal comparar precios y calidad de los artículos y que antes de adquirirlos verifiquen que estén en buen estado.

Otro de los consejos está relacionado con la selección de los útiles, Artavia recordó que aquellos que tengan imágenes alusivas a personajes pueden “convertirse en distractores para los estudiantes”.

Finalmente, agregó la importancia de fomentar el hábito de cuidar las pertenencias en los estudiantes.

Consulte a continuación el listado de útiles.

Lista de útiles para estudiantes de I Ciclo: primero, segundo y tercer grado

Un cuaderno de cien hojas por asignatura: (Español, Estudios Sociales, Matemática, Ciencias y Lengua Extranjera). Un cuaderno de 50 hojas cuadriculadas para la asignatura de Matemáticas. Un cuaderno de caligrafía de 50 hojas. Un cuaderno de 50 hojas o carpeta con hojas blancas para Educación Musical. * Un fólder con prensa plástica con 25 hojas blancas o un cuaderno de 25 hojas para Artes Industriales. * Un fólder con prensa plástica con 25 hojas blancas para Educación para el Hogar. * Un fólder con prensa plástica con 50 hojas blancas o un cuaderno de dibujo para Artes Plásticas. * Un fólder con prensa plástica y 20 hojas rayadas o un cuaderno de 50 hojas para Educación Física. * Un cuaderno de 50 hojas o fólder con 50 hojas, para la asignatura de Educación Religiosa *. Un juego de geometría. Caja con doce lápices de colores. * Una tijera escolar (pequeña de metal o plástica, preferiblemente con punta roma o redondeada). Un borrador para lápiz de grafito. Una caja de lápices de grafito. Un tajador plástico. Una goma blanca o en barra. Un paquete de cien hojas blancas de papel tipo bond 20. Un paquete de cien hojas rayadas de papel tipo bond 20. Un diccionario de la lengua española (básico escolar) con letra grande o legible. Un bloc de papel de construcción. Una caja de pinturas témperas con colores primarios (rojo, amarillo y azul) y un pincel número: 4, 6 u 8 o los que tengan disponibles, para Artes Plásticas. * Un kit de limpieza bucal que cuente con al menos con un cepillo dental del tamaño acorde a su edad y una pasta dental.

El MEP informó que en los centros educativos en los que, según la naturaleza de cada asignatura, los estudiantes salgan de su recinto de formación y se vea expuesto a los rayos solares en el desarrollo de las lecciones, se recomienda el uso de bloqueador solar adecuado a las características de la piel de la persona estudiante.

Además, necesiuna botella con agua para mantenerse hidratados.

Materiales adicionales para segundo y tercer grado.

Un cuaderno cuadriculado de 50 hojas.

Un ábaco vertical (opcional).

Un diccionario básico bilingüe de Español-Francés, o Español-Italiano (según la Lengua Extranjera que reciba).*

Un mapa escolar físico político de la República de Costa Rica (para tercer año).

Un compás (para tercer grado).

Una flauta dulce u otro instrumento musical melódico disponible (a partir de tercer grado). *

*Útiles requeridos en los centros educativos en los que se imparte la asignatura, dependerá de cada escuela lo solicitado.

El MEP afirma que los materiales escolares que tengan diseños de moda estampados podrían significar una distracción para los escolares. (JOHN DURAN/John Durán)

Lista de útiles para estudiantes de II Ciclo: cuarto, quinto y sexto grado

Un cuaderno de cien hojas por cada asignatura (Español, Estudios Sociales, Matemática, Ciencias, Lengua Extranjera). Un cuaderno de 50 hojas cuadriculadas para la asignatura de Matemáticas. Un cuaderno de 50 hojas o carpeta con 50 hojas y una flauta dulce u otro instrumento musical melódico disponible, para la asignatura de Educación Musical *. Un fólder con prensa plástica con 50 hojas blancas y además un cuaderno cuadriculado de 50 hojas para la asignatura de Artes Industriales *. Un fólder con prensa plástica con 25 hojas blancas para la asignatura de Educación para el Hogar *. Un fólder con prensa plástica con 50 hojas blancas o un cuaderno de dibujo, para la asignatura de Artes Plásticas *. Un fólder con prensa plástica y 20 hojas rayadas o un cuaderno de 50 hojas, para la asignatura de Educación Física *. Un cuaderno de 50 hojas o fólder con 50 hojas, para la asignatura de Educación Religiosa*. Un juego de geometría. Un compás. Una caja con doce lápices de colores. Tres bolígrafos de colores diferentes. Una tijera escolar pequeña (de metal o plástica) preferiblemente con punta roma o redondeada. Un borrador para lápiz de grafito. Un mapa Físico-Político de Costa Rica. Una caja de lápices de grafito. Un tajador plástico Una goma blanca o de barra. Ocho carpetas (tamaño carta). Una calculadora básica. Un cuaderno cuadriculado de 50 hojas. Un paquete de cien hojas blancas de papel tipo bond 20. Un paquete de cien hojas rayadas de papel tipo bond 20. Un diccionario de la lengua española (básico escolar). Un diccionario básico bilingüe de Español-Francés, o Español-Italiano (según la Lengua Extranjera que reciba). Un bloc de papel de construcción. En los centros educativos donde se imparte la asignatura de Artes Plásticas, una caja de pinturas témperas (blanco, negro, rojo, amarillo y azul) y un pincel número: 4, 6, 8, 10 o 12 o los que tengan disponibles. Un escalímetro. * Un kit de limpieza bucal que cuente, con al menos un cepillo dental del tamaño acorde a su edad y una pasta dental.

Igualmente, en los centros educativos en los que, según la naturaleza de cada asignatura, los estudiantes salgan de su recinto de formación y se vea expuesto a los rayos solares en el desarrollo de las lecciones, se recomienda el uso de bloqueador solar adecuado a las características de la piel de la persona estudiante.

Además, necesiuna botella con agua para mantenerse hidratados.

*Son útiles necesarios en los centros educativos en los que se imparte la asignatura, dependerá de cada escuela lo solicitado.