Estas son las fechas clave del año lectivo 2026 confirmadas por el MEP

El Ministerio de Educación Pública (MEP) dio a conocer las fechas más importantes para el curso lectivo 2026.

La principal novedad es que las lecciones iniciarán hasta el 23 de febrero: dos semanas después de lo usual, lo que significa que los alumnos recibirán menos semanas de clases, para un total de 39.

En su calendario, el MEP precisó otras fechas importantes, entre ellas la del descanso de Semana Santa que ocurrirá del 29 de marzo al 5 de abril.

En el caso de las vacaciones de medio año, el receso educativo será del 6 al 17 de julio. Las clases se retoman el lunes 20 de julio.

Este año el último día de clases está programado para el 9 de diciembre. Las graduaciones se efectuarán el 10 y 11 de diciembre de 2026.

¿Por qué las clases iniciarán el 23 de febrero y no el 9?

El MEP anunció que en el 2026 el curso lectivo iniciará con dos semanas de capacitación para personal docente, técnico-docente, administrativo y de apoyo que empezará del 9 al 20 de febrero, por ello las lecciones no empezarán en las primeras semanas de ese mes como es usual.

El Ministerio de Educación detalló que más de 90.000 funcionarios participarán en procesos de capacitación integral y aseguró que el plan se desarrolla en coordinación con las organizaciones sindicales que conforman la Junta Paritaria: la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y Sindicato de Trabajadoras de Comedores Escolares y Afines (Sitracome).