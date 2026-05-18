Limón centro encabeza caída poblacional en Costa Rica mientras Sarapiquí vive un ‘boom’ demográfico

El distrito de Limón perderá la mayor cantidad de habitantes en el próximo cuarto de siglo, según el INEC.

La contracción poblacional afectará a varias regiones de Costa Rica en los próximos años, pero uno de los distritos más afectados será el del centro de Limón. En contraste se dará el sorprendente crecimiento de Sarapiquí, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Limón centro será el distrito cuya población caerá en mayor número total, al pasar de 53.200 personas en el 2025 a 39.215 en el 2050.

Es decir, casi 14.000 personas menos dejarán de vivir en el puerto caribeño, superando ampliamente el segundo puesto en esta lista, San Sebastián de San José, que perderá 8.000 habitantes.

Esto lo ubicaría en el puesto 11 de 491 distritos según sus porcentajes de decrecimiento, con una caída del 26,3%, y en el primer lugar entre cabeceras de cantón, seguido en este rubro por el distrito central de Heredia, que caería un 23,8%, al pasar de 17.881 a 13.632 habitantes.

A nivel cantonal Limón también enfrentaría pérdida poblacional, aunque no tan fuerte como el distrito central, pues el cantón limonense caería de 92.064 a 79.726 personas, una caída del 13,4%.

Posibles causas de la caída

Olga Araya, coordinadora de la Unidad de Estadísticas del INEC, explicó que si bien la institución publica proyecciones distritales, los datos específicos sobre nacimientos, defunciones y migración llegan hasta a nivel de cantón.

En el caso de Limón, se augura una caída considerable en la tasa de fecundidad, provocado a su vez por una caída en la población de mujeres en edad fértil, es decir, de los 15 a los 49 años, una tendencia que se está presentando desde inicios de este siglo.

“En el 2000 teníamos 2.293 mujeres en el cantón primero de Limón que estaban en edad fértil. En el 2010, pasó a 1.918 mujeres, y para el 2020 baja a 1.534″, afirmó Araya.

A esto se suma el fenómeno nacional de la caída en la tasa de fecundidad. De esta forma, menos mujeres tienen hijos, y las que sí, los tienen en menor cantidad.

Rosendo Pujol, exministro de Vivienda y fundador y coordinador del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS) de la Universidad de Costa Rica (UCR), consideró que la población de los centros urbanos del país tiende a ser más envejecida, y Limón no es la excepción.

Resaltó asimismo problemas estructurales que vuelven a Limón una ciudad poco atractiva para que las personas decidan vivir allí, a pesar de ubicarse ahí el puerto que conecta Costa Rica con el Caribe, Estados Unidos y Europa.

Uno de los principales problemas es la seguridad. El año anterior, Limón centro fue el distrito con la mayor cantidad de homicidios en el país, con 59 crímenes, seguido por Pavas (San José) con 38, y Hatillo (San José) con 33.

Este año, el distrito limonense se mantiene en ese indeseado primer puesto, con 22 homicidios al 15 de mayo, el doble de Hatillo y San Sebastián, según las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Otros asuntos de infraestructura dificultan la permanencia de la población en la ciudad, como falta de disponibilidad de agua y bajas cifras de construcción de viviendas.

Por su parte, la alcaldesa de Limón, Ana Matarrita McCalla, admitió que es un tema que no ha estudiado a profundidad, pero consideró que la caída poblacional podría deberse en parte a que el centro limonense se convertiría en una zona comercial e industrial, impulsada por la marina y el aeropuerto, que llevaría a las personas a vivir en la periferia de la ciudad.

La alcaldesa de Limón, Ana Matarrita McCalla, considera que la población del distrito central podría moverse a la periferia. (JOHN DURAN/John Durán)

“Y el distrito primero de Limón tiene una particularidad que no se ve mucho en otros lados, por ejemplo, uno en el centro de San José no ve tanta gente viviendo, pero aquí sí, aquí usted se da una vuelta y se compra un patí y en frente tiene una casa con gente que está ahí sentada en el corredor disfrutando la tarde, porque ahí viven y han vivido por años”, declaró.

“Probablemente esos espacios vayan a convertirse en restaurantes, en edificios, en oficinas, en hoteles, es muy probable”, agregó la alcaldesa.

Cámaras de Limón preocupadas

Las cámaras empresariales en Limón están atentas, y preocupadas, ante este fenómeno, y les preocupa que signifique un deterioro en las condiciones económicas del distrito.

Maritza Espinal, presidenta de la Cámara Empresarial de Mujeres del Caribe (Cemca), aseguró que “la gente se va porque hay falta de oportunidades, porque no hay empleo y aunque Limón tenga ese potencial en este momento no se está traduciendo a las necesidades que tiene la gente”.

Espinal agregó que la situación se va a revertir “cuando las decisiones no se tomen en la GAM, y se tomen desde las necesidades del territorio, ahí vamos a empezar a ver que esto se se va a resolver, estamos pendientes de esta nueva gestión, de lo que se ha prometido, de lo que ofrece la nueva agenda parlamentaria, de poder realmente escuchar a los limonenses”.

Entre tanto, Randy Gordon, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón (Ccitul), mencionó entre los problemas principales la falta de oportunidades, el costo de la vida y la ineficiencia de los servicios públicos.

“Las familias de antes tenían más hijos porque tener un hijo era menos caro que ahora. Tiene mucho que ver con el deterioro de los servicios públicos, porque antes usted tenía un hijo y lo llevaba a escuela pública, eso ni se cuestionaba. Ahora mis hijos están en escuelas privadas porque la educación pública, por lo menos en Limón, se ha deteriorado demasiado”, afirmó.

El otro lado de los datos

Del otro lado, los comportamientos distritales reflejan uno de los fenómenos más marcados en las proyecciones del INEC: el sorprendente crecimiento de Sarapiquí, que pasará de ser el cantón número 27 en población de Costa Rica a ser el número nueve en el 2050.

El distrito con el mayor crecimiento porcentual será Cuajiniquil de La Cruz, pero los tres siguientes en la lista son todos sarapiqueños: Puerto Viejo, Llanuras del Gaspar y Cureña.

Puerto Viejo, además, lidera la proyección en cantidad total de personas, seguido en este aspecto por Las Horquetas, otro distrito de Sarapiquí.

Otros distritos con crecimiento de más de 10.000 habitantes serán Buenos Aires, Liberia, Los Chiles y Pital de San Carlos.