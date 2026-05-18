El País

Limón centro encabeza caída poblacional en Costa Rica mientras Sarapiquí vive un ‘boom’ demográfico

Vea todas las proyecciones de población en los distritos de Costa Rica para los próximos 24 años, según el INEC

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Por Yeryis Salas
Caida poblacional Limón
El distrito de Limón perderá la mayor cantidad de habitantes en el próximo cuarto de siglo, según el INEC. (JOHN DURAN/John Durán)







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Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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