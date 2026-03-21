Liceo Daniel Oduber envía sentido mensaje tras muerte de alumna en la institución y anuncia suspensión de lecciones

Autoridades del Liceo San Francisco Lic. Daniel Oduber Quirós lamentaron el fallecimiento de una estudiante de sétimo año dentro del centro educativo.

El Liceo San Francisco Lic. Daniel Oduber Quirós lamentó el fallecimiento de la alumna de sétimo año que perdió la vida la mañana del viernes 20 de marzo dentro del centro educativo, en Agua Caliente, de Cartago.

La institución informó de que la joven tenía 13 años. Según la Cruz Roja, cuando acudieron al llamado de emergencia, la estudiante estaba en paro cardiorrespiratorio. El Ministerio de Educación Pública (MEP) afirmó que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza labores para esclarecer lo ocurrido.

Tras el fallecimiento de la alumna, el centro educativo publicó en su cuenta de Facebook un sentido mensaje en el que ofrecen sus condolencias.

“Nos unimos al dolor de su familia, amistades y compañeros en este momento tan difícil. Como comunidad, lamentamos profundamente esta pérdida y extendemos nuestras más sinceras condolencias”, escribieron.

Asimismo, afirmaron brindar acompañamiento a los miembros de la comunidad educativa que lo requieran y solicitaron respeto, prudencia y solidaridad ante la situación.

Suspensión de lecciones el lunes 23 de marzo

Tras lo ocurrido, el centro educativo evacuó sus instalaciones y suspendió lecciones durante el viernes. No obstante, las clases se retomarían hasta el martes 24 de marzo, pues el lunes continuará la suspensión.

Así lo comunicó la directora del liceo, Lissandra Mata Alvarado. En una circular, la educadora informó de que, tras la pérdida de la estudiante, este lunes 23 no se impartirán lecciones para ningún nivel.

Para este día estaba programado que los estudiantes de undécimo año realizaran la prueba diagnóstica de Estudios Sociales, por lo que dicha aplicación se traslada para el lunes 6 de abril.