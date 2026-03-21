El País

Liceo Daniel Oduber envía sentido mensaje tras muerte de alumna en la institución y anuncia suspensión de lecciones

Asimismo, comunicó reprogramación de prueba nacional diagnóstica para estudiantes de undécimo año

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Liceo San Francisco Agua Caliente de Cartago
Autoridades del Liceo San Francisco Lic. Daniel Oduber Quirós lamentaron el fallecimiento de una estudiante de sétimo año dentro del centro educativo. (Facebook/Liceo San Francisco)







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Muerte de estudianteLiceo San Francisco Lic. Daniel Oduber Quirós
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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