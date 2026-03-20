Estudiante fallece en colegio de Cartago

Una adolescente matriculada en el colegio Daniel Oduber Quirós, en Agua Caliente de Cartago, falleció la mañana de este 20 de marzo mientras estaba en el centro educativo.

Según la Cruz Roja, acudieron al llamado de emergencia y encontraron que la menor de edad estaba en paro cardiorrespiratorio. Aun cuando le brindaron maniobras de reanimación por 30 minutos, la menor de edad perdió la vida, informó Mariano Hernández, cruzjojista de Cartago.

“En el Ministerio de Educación Pública (MEP) nos solidarizamos con el fallecimiento de un miembro de la comunidad educativa y al mismo tiempo somos respetuosos de las labores del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para esclarecer lo sucedido en este caso”, manifestó la Dirección Regional de Cartago.

Tras lo ocurrido, la institución activó un protocolo y suspendió las lecciones por lo que resta de este viernes 20 de marzo.

Agregaron que el lunes, el personal de distintas direcciones del ministerio de Educación acudirán al colegio para apoyar, socioemocionalmente, a los estudiantes, así como al personal administrativo y educativo.