El País

Estudiante fallece en colegio de Cartago

OIJ realiza labores para esclarecer lo sucedido

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Liceo Daniel Oduber Quirós suspendió lecciones tras incidente.
La estudiante falleció mientras estaba en el centro educativo. (Dirección Regional de Educación Cartago/Dirección Regional de Educación Cartago)







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MEPColegio Daniel Oduber
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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