¿Le decomisaron placas en diciembre? Cosevi ya permite recuperarlos con cita previa

Cosevi reabrió sus oficinas. La devolución de vehículos y placas decomisadas requiere cita y pagos al día.

Cosevi reactivó sus servicios tras el receso de fin y principio de año. Las personas que tengan placas o vehículos decomisados pueden gestionar su devolución únicamente si cuentan con cita previa, la cual debe solicitarse en el sitio web oficial www.csv.go.cr.

Sin cita no se atenderá a nadie, así lo reiteró Carlos Rivas Fernández, director jurídico del Cosevi, al indicar que no se debe llegar sin cita ni hacer filas. Desde abril de 2020 este procedimiento es obligatorio para evitar aglomeraciones.

¿Cuánto debe pagar para retirar el vehículo?

El retiro del automóvil implica el pago de todas las multas pendientes, así como los siguientes montos adicionales:

¢7.622,19 por el acarreo del vehículo hasta 6 km.

por el acarreo del vehículo hasta 6 km. ¢1.270,37 por cada kilómetro adicional.

por cada kilómetro adicional. ¢4.185,04 diarios por concepto de custodia.

La persona debe acudir a la Unidad de Impugnación más cercana tras saldar las multas y con la cita respectiva. Solo el dueño registral o un representante autorizado por un abogado puede realizar este trámite. Se calculará el monto exacto según los días naturales transcurridos desde la detención hasta el día anterior a la solicitud de devolución.

Si no se retira el automóvil en la fecha fijada, se deberán pagar días adicionales de custodia.

También puede solicitar sus placas por medio de Correos

Según informa la institución, desde el 11 de noviembre de 2024, está habilitada la opción para gestionar la devolución de placas mediante Correos de Costa Rica. Este trámite también requiere el pago total de multas y se realiza a través del portal del Cosevi.

Apelaciones de partes: plazos y requisitos

Los conductores que deseen impugnar una multa tienen 10 días hábiles para hacerlo. No se contabilizan los días en que Cosevi permaneció cerrado, del 20 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026.

Por ejemplo, una infracción registrada el 19 de diciembre podrá apelarse hasta el 16 de enero de 2026.

Las apelaciones pueden enviarse a través del correo electrónico recepción-impugnaciones@csv.go.cr o por fax. En ambos casos, se debe:

Firmar manualmente el documento (o usar firma digital).

Adjuntar copia de la cédula de identidad.

Señalar un correo electrónico como único medio de comunicación.

Escanear todos los documentos en un solo archivo de máximo 10 MB.

Apelaciones enviadas durante el receso siguen siendo válidas, pero se procesarán desde hoy.

¿Dónde comunicarse?

Las 12 Unidades de Impugnación del país ya operan con normalidad. Los teléfonos y faxes de contacto para cada sede se encuentran disponibles en el comunicado oficial del Cosevi.