El País

Cosevi advierte: este trámite es obligatorio si desea recuperar su vehículo o placas

Sin cita previa ni pagos al día, no se puede recuperar placas ni vehículos decomisados por el Cosevi

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Cosevi exige cita previa, pago de multas, acarreo y custodia para devolver vehículos o placas decomisadas; placas pueden enviarse por Correos. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCoseviPlacas
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.