Cosevi advierte: este trámite es obligatorio si desea recuperar su vehículo o placas

Los propietarios de automóviles o placas decomisadas deben gestionar una cita previa en el sitio web del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), www.csv.go.cr. La entidad recordó que quienes se presenten sin cita no podrán realizar el trámite, lo que ocasiona pérdida de tiempo.

Cosevi informó que los usuarios pueden solicitar el envío de placas por medio de Correos de Costa Rica. Para ello, deben crear un usuario en el sistema, ya sea de forma presencial o con firma digital. Luego, deben completar los requisitos en línea y pagar el costo del servicio de envío.

Para retirar un automóvil decomisado, la persona debe pagar las multas pendientes, el acarreo y la custodia del vehículo. Los montos establecidos por Cosevi son de ¢7.622,19 por los primeros 6 km, y ¢1.270,37 por cada kilómetro adicional. El costo por día de custodia es de ¢4.185,04. Cosevi agregó que estos valores cubren exclusivamente los gastos operativos, por lo que no representan un lucro para la institución.

Las multas pueden pagarse en la página web del Consejo mediante transferencia bancaria, o en entidades autorizadas como el Banco de Costa Rica (BCR), el BAC y ASECONSEVI, en el edificio del Cosevi.

La institución informó que una vez completados los pagos y con la cita previamente agendada, los interesados deben acudir a la Unidad de Impugnación más cercana para obtener la orden de devolución. Solo los dueños registrales o personas con autorización notarial pueden realizar este trámite.

El cálculo de días por pagar en concepto de custodia se realiza hasta el día anterior al retiro del vehículo. Además, si el automóvil no se retira inmediatamente después del pago, se deberán abonar días adicionales de custodia.