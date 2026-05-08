Laura Fernández sale hacia el Estadio Nacional para ser juramentada como presidenta

Laura Fernández salió de su casa de habitación, en Oreamuno de Cartago, a las 11.24 a.m.

La presidenta electa, Laura Fernández, salió de forma apresurada de su casa de habitación en el residencial Montealto, en Cartago, rumbo al INS Estadio, en La Sabana, donde será juramentada como la presidenta número 50 de Costa Rica por la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez.

Luego de una larga espera, la comitiva inició el traslado de Fernández en una caravana que salió de Oreamuno de Cartago a las 11:24 a. m. La mandataria no brindó declaraciones a la prensa.

A eso de las 10:20 a. m., un grupo de vecinos de la presidenta electa repartió refrescos y confites a los policías, periodistas y otras personas que esperaban la salida de Fernández desde muy temprano.