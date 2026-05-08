El País

Laura Fernández sale hacia el Estadio Nacional para ser juramentada como presidenta

Laura Fernández será la presidenta número 50 de Costa Rica

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Por Gustavo Ortega Campos
Laura Fernández Presidenta electa de Costa Rica 8 de mayo de 2026 Fotografía: Esteban Bermúdez
Laura Fernández salió de su casa de habitación, en Oreamuno de Cartago, a las 11.24 a.m. (Fotografía: Esteban Bermúdez/La Nación)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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