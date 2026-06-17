El País

Laura Fernández ordena vacaciones colectivas a empleados públicos: estas son las fechas

Presidenta afirma que la medida busca reducir los ‘miles de días’ de descanso acumulados; periodo coincide con descanso de medio año

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Por Sebastián Sánchez
Conferencia de prensa
La mandataria no concibe que un trabajador tenga más de 70 días libres no disfrutados. (Esteban Bermudez/ebermudez)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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