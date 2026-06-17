Laura Fernández ordena vacaciones colectivas a empleados públicos: estas son las fechas

La mandataria no concibe que un trabajador tenga más de 70 días libres no disfrutados.

El gobierno de Laura Fernández ordenó vacaciones colectivas para todos los empleados públicos entre el 6 y el 10 de julio.

Según el Ejecutivo, la medida busca reducir los “miles de días” de descanso que acumulan los servidores públicos.

La decisión se oficializó por medio de una directriz del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), firmada por Fernández.

“Es necesario ordenarnos, porque no puede ser que un trabajador tenga más de 70 días libres no disfrutados. Ese descanso es necesario para la salud mental del trabajador, para recargar energías y para disfrutar con la familia o seres queridos”, dijo la mandataria.

Según el gobierno, la medida busca dinamizar el turismo y el comercio al coincidir con las vacaciones de medio periodo.

Según la ministra de Mideplán, Carla Morales, durante este periodo se garantizará la continuidad de todos los servicios esenciales.

Además, se ayudará a mitigar el congestionamiento vial que podría generarse por las obras viales que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

En este periodo, el servicio de tren a Cartago también se verá afectado por las obras del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) en cinco puentes.

“Vamos a realizar obras en cinco puentes por donde pasa el tren en Cartago. Las líneas férreas serán levantadas e intervenidas las estructuras, por lo que el servicio de la ruta Cartago–San José estará suspendido del 3 al 17 de julio”, comunicó Álvaro Bermúdez, presidente ejecutivo del Incofer.