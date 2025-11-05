El País

Las tres causas de las inundaciones en barrio Dent y Escalante, según Lanamme

Obras colapsadas en quebrada Los Negritos agravan situación ante aumento de lluvias

Por Patricia Recio
Bomberos intervino la tarde de esta jueves, para rescatar a personas que quedaron atrapadas en sus viviendas, producto de las graves inundaciones que se registraron en barrio Dent.
El pasado 16 de octubre una inundación de gran magnitud afectó decenas de viviendas en barrio Escalante y barrio Dent, debido al desbordamiento de la quebrada Los Negritos. (La Nación/José Cordero)







