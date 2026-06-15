Las seis carreras más efectivas de Costa Rica: conozca el tiempo promedio que tardaron sus profesionales en encontrar empleo

Profesionales de seis carreras consideradas exitosas tardaron de tres meses y a dos años en encontrar un trabajo en la profesión de la que se graduaron.

Menos de tres meses, o bien, hasta más de dos años, es el tiempo promedio que le toma encontrar trabajo a los profesionales de Ciencias Actuariales, Estadística, Evaluación Educativa, Optometría, Producción Animal y Terapia Ocupacional.

Estas son las seis carreras más efectivas para los graduados universitarios. Si bien algunos tardan más que otros en conseguir trabajo, lo cierto es que todos los egresados laboran en empleos afines a lo que estudiaron y además, lo hacen a jornada completa.

A esa conclusión llegó un estudio del Consejo Nacional de Rectores (Conare), tras entrevistar el año pasado a 14.057 personas que se graduaron en el 2022 de universidades costarricenses, tanto públicas como privadas.

El informe final, denominado Radiografía Laboral 2025 de Conare, expuso los tiempos promedios que tardan los profesionales en conseguir trabajo tras obtener su título. En algunos casos, son pocos meses y otros, hasta años.

Ciencias Actuariales

En el caso de Ciencias actuariales, el 71,4% de los encuestados tardó menos de tres meses en conseguir trabajo. Mientras que al 28,6% le tomó de tres a seis meses.

Los datos también mostraron que el 61,5% de los profesionales en esta carrera son hombres y el restante 38,5% son mujeres.

¿En qué consiste la carrera de Ciencias Actuariales?

El Bachillerato y Licenciatura de Ciencias Actuariales consiste en el estudio de los fenómenos demográficos y económicos relacionados con distintos tipos de riesgo. Actualmente, esta carrera se imparte únicamente en la Universidad de Costa Rica (UCR).

Estadística

En Estadística, la mayoría de los profesionales, el 78,6%, tardó menos de tres meses en encontrar trabajo. Al 7,1% le tomó entre tres y seis meses, y al 14,3% restante de siete a 11 meses.

Además, es una carrera en la que trabajan más hombres (57,6%) que mujeres (42,4%), al igual que Ciencias Actuariales.

¿En qué consiste la carrera de Estadística?

Según la Universidad de Costa Rica, el profesional en Estadística está capacitado para planear, dirigir y participar en la obtención de información, por medio de un método que tome en cuenta la incertidumbre y persiga el logro eficaz de los objetivos establecidos. Para obtener estos datos, se aplican las encuestas, los experimentos y las probabilidades.

Evaluación Educativa

La Radiografía Laboral no cuenta con esta información. Los datos de tiempo promedio para encontrar empleo aparecen en 0% en todas las categorías.

En cuanto al género de los profesionales, el 55,9% son mujeres y el 44,1% hombres.

¿En qué consiste la carrera de Evaluación Educativa?

El profesional se desempeña en el campo de la investigación, tanto evaluativa como pedagógico-educativa, en los ámbitos de medición de habilidades, evaluación cualitativa en el aula y acreditación de instituciones y programas educativos, en los diferentes niveles del sistema educativo formal y no formal, de acuerdo con la UCR. Este grado se imparte tanto a nivel público como privado.

En promedio, casi un 80% de los profesionales en Estadística consiguió trabajo en menos de tres meses. (Shutterstock/Imagen)

Optometría

En Optometría por su parte, el 75% de profesionales consiguió trabajo en menos de tres meses. Al 14,8% le tomó de tres a seis meses colocarse; al 7,4% de siete a 11 meses; y al 2% restante de uno a dos años.

La mayoría de profesionales son mujeres, con un 80,5%, frente a un 19,5% de hombres.

¿En qué consiste la carrera de Optometría?

La Universidad Latina indica que esta profesión es la encargada del cuidado primario de la salud visual y ocular. Según esta universidad privada, un 97% de sus estudiantes consigue trabajo antes de graduarse.

Producción Animal

La Radiografía Laboral indica que en esta carrera solo un 20% de profesionales encontró empleo en menos de tres meses.

El mismo porcentaje tardó entre tres y seis meses; otro 20% entre uno y dos años; y el 20% restante más de dos años.

Aunque el estudio afirma que todos los profesionales tienen un trabajo, lo cierto es que ahí también se indica que un 20% aún busca una oportunidad laboral.

¿En qué consiste la carrera de Producción Animal?

La Universidad Técnica Nacional (UTN) detalla que la carrera de Diplomado en Producción Animal forma profesionales “que contribuyan en la gestión de la producción animal, aplicando estrategias de manejo sustentables con el ambiente”, esto con el fin de incrementar la rentabilidad en las empresas primarias y sus agroindustrias derivadas.

Terapia Ocupacional

En esta carrera, los datos revelan que un 31% de los profesionales encontró trabajo en menos de tres meses y un 15,9% lo logró entre tres y seis meses.

Mientras, un 10,3% consiguió trabajo en un lapso de entre siete a 11 meses; un 37,3% tardó de uno a dos años y el 5,5% restante más de dos años.

En esta profesión, un 80,2% son mujeres y el otro 19,8% son hombres.

¿En qué consiste la carrera de Terapia Ocupacional?

La Universidad Santa Paula explica que esta carrera prepara al futuro profesional para prevenir, intervenir, compensar y dar soluciones efectivas a las posibles dificultades relacionadas con la participación e independencia en la vida cotidiana de la persona-paciente que se atiende.