El País

Las seis carreras más efectivas de Costa Rica: conozca el tiempo promedio que tardaron sus profesionales en encontrar empleo

Tras entrevistar a miles de graduados de universidades públicas y privadas, estudio del Conare reveló cómo ha sido hallar empleo

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Por Fernanda Matarrita Chaves
La feria de empleo en Costa Rica ofrecerá miles de vacantes, entrevistas en el lugar y acceso gratuito para quienes buscan trabajo.
Profesionales de seis carreras consideradas exitosas tardaron de tres meses y a dos años en encontrar un trabajo en la profesión de la que se graduaron. (Procomer/Cortesía)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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