El País

Carreras más exitosas en Costa Rica: este es el top tres de mayores empleadores de cada una y las horas semanales de trabajo

Estas seis carreras son consideradas óptimas porque todos sus profesionales tienen empleo, trabajan en jornada completa y en una labor afín a lo que estudiaron.

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Seis carreras son consideradas óptimas porque todos sus profesionales tiene trabajo. Repasamos las tres empresas que más emplea a estos profesionales. (Shutterstock)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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