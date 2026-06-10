Carreras más exitosas en Costa Rica: este es el top tres de mayores empleadores de cada una y las horas semanales de trabajo

Seis carreras son consideradas óptimas porque todos sus profesionales tiene trabajo. Repasamos las tres empresas que más emplea a estos profesionales.

Actualmente, en Costa Rica hay seis carreras en las que les va mejor a sus profesionales. Se trata de Ciencias Actuariales, Estadística, Evaluación Educativa, Optometría, Producción Animal y Terapia Ocupacional: cada una de ellas tiene tres principales empleadores.

Estas carreras son consideradas óptimas o exitosas porque cumplen con tres indicadores clave: todos los egresados consultados tienen trabajo, laboran en empleos afines a lo que estudiaron y además están empleados durante la jornada completa.

Así lo reveló el Estudio de seguimiento de personas graduadas de las universidades costarricenses dado a conocer a inicios de junio. La información proviene de una encuesta aplicada en el 2025 a 14.057 personas que se graduaron en el 2022. Según lo respondido por los profesionales, estas carreras se posicionan como las más exitosas.

El estudio fue realizado por el Observatorio Laboral de Profesiones del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y la población del estudio incluye a egresados de universidades públicas y privadas.

Los empleadores de las carreras más exitosas

-Ciencias Actuariales

En esta carrera, los profesionales afirmaron trabajar, en promedio, 42 horas semanales. En Costa Rica, la jornada diurna consta de 48 horas a la semana. Un 96% de los actuarios consultados teletrabaja, mientras que el 4% labora presencialmente.

Los tres mayores empleadores de Ciencias Actuariales son:

Instituto Nacional de Seguros (INS) Baker Tilly Costa Rica Ernst & Young (EY)

¿En qué consiste la carrera de Ciencias Actuariales?

El Bachillerato y Licenciatura de Ciencias Actuariales consiste en el estudio de los fenómenos demográficos y económicos relacionados con distintos tipos de riesgo. Actualmente, esta carrera se imparte únicamente en la Universidad de Costa Rica (UCR).

-Estadística

Los profesionales de esta carrera aseguraron trabajar 45 horas semanales: un 97% teletrabaja y 3% acude a una oficina durante la jornada laboral.

Los tres mayores empleadores de Estadística son:

Banco Promerica BAC Credomatic Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)

¿En qué consiste la carrera de Estadística?

Según la Universidad de Costa Rica, el profesional en Estadística está capacitado para planear, dirigir y participar en la obtención de información, por medio de un método que tome en cuenta la incertidumbre y persiga el logro eficaz de los objetivos establecidos. Para obtener estos datos, se aplican las encuestas, los experimentos y las probabilidades.

-Evaluación Educativa

Los profesionales en Evaluación Educativa consultados afirmaron trabajar en promedio 39 horas semanales. Un 90,9% de las personas labora presencialmente y 9,1% lo hace mediante la modalidad de teletrabajo.

Los tres mayores empleadores de Evaluación Educativa son:

Ministerio de Educación Pública Dirección Regional de Educación Pérez Zeledón (DREPZ) Colegio Científico de Pérez Zeledón sede UNA

¿En qué consiste la carrera de Evaluación Educativa?

El profesional se desempeña en el campo de la investigación, tanto evaluativa como pedagógico-educativa, en los ámbitos de medición de habilidades, evaluación cualitativa en el aula y acreditación de instituciones y programas educativos, en los diferentes niveles del sistema educativo formal y no formal, informa la UCR. Este grado se imparte tanto a nivel público como privado.

-Optometría

Los egresados de la carrera de Optometría afirmaron trabajar en promedio 46 horas semanales. Un 95,8% lo hacen de manera presencial y un 4,2% teletrabajan.

Los tres mayores empleadores de Optometría son:

Óptica Visión

Óptica Jiménez

Doctor Max Centro Salud

¿En qué consiste la carrera de Optometría?

La Universidad Latina indica que esta profesión es la encargada del cuidado primario de la salud visual y ocular. Según esta universidad privada, un 97% de sus estudiantes consigue trabajo antes de graduarse.

Ciencias Actuariales, impartida solamente por la UCR, es una de las seis carreras en las que mejor le va a los graduados. (Shutterstock)

-Producción Animal

Los profesionales en Producción Animal aseguraron trabajar en promedio 45 horas semanales. Un 74,1% trabaja presencialmente y un 25,9% teletrabaja.

Los tres mayores empleadores de Producción Animal son:

Walmart Agropecuaria Los Sagitarios Granja Avícola Las Palmas

¿En qué consiste la carrera de Producción Animal?

La Universidad Técnica Nacional (UTN) detalla que la carrera de Diplomado en Producción Animal forma profesionales “que contribuyan en la gestión de la producción animal, aplicando estrategias de manejo sustentables con el ambiente”, esto con el fin de incrementar la rentabilidad en las empresas primarias y sus agroindustrias derivadas.

-Terapia Ocupacional

Según lo narrado por los profesionales consultados, su jornada semanal consta en promedio de 37 de horas. Un 74,1% lo hace presencialmente y un 25,9% mediante teletrabajo.

Los tres mayores empleadores de Terapia Ocupacional son:

Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)

Instituto Nacional de Seguros (INS)

Asociación Génesis

¿En qué consiste la carrera de Terapia Ocupacional?

La Universidad Santa Paula explica que esta carrera prepara al futuro profesional para prevenir, intervenir, compensar y dar soluciones efectivas a las posibles dificultades relacionadas con la participación e independencia en la vida cotidiana de la persona-paciente que se atiende.