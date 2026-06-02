Estas son las 6 carreras universitarias que más destacan por empleo pleno y alta inserción laboral en Costa Rica

Ciencias Actuariales, impartida solamente por la UCR, es una de las seis carreras en las que mejor le va a los graduados.

Seis carreras en Costa Rica son las más exitosas según lo indicado por graduados de universidades públicas y privadas. Los resultados están incluidos en el más reciente estudio del Consejo Nacional de Rectores sobre la inserción de los universitarios en el mercado laboral dado a conocer hoy.

Las seis carreras exitosas son:

Ciencias Actuariales Estadística Evaluación Educativa Optometría Producción Animal Terapia Ocupacional

Se considera que a los profesionales les va bien en estas carreras porque cumplen con tres indicadores clave: todos los egresados consultados tienen trabajo, laboran en empleos afines a lo que estudiaron y además están empleados durante la jornada completa.

El Estudio de seguimiento de personas graduadas de las universidades costarricenses fue dado a conocer este 2 de junio la información luego de que en el 2025 se aplicara una encuesta a 14.057 personas que se graduaron en el 2022. Según lo respondido por los profesionales, estas carreras se posicionan como las más exitosas.

El estudio fue realizado por el Observatorio Laboral de Profesiones del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y la población del estudio incluye a egresados de universidades públicas y privadas.

Datos cambian con respecto al 2022

En el 2022, se conoció el mismo estudio con información solamente de casas de educación superior estatales. Esa vez, nueve carreras figuraron en el listado de las más exitosas por cumplir con los mismos tres indicadores.