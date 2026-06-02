El País

Estas son las 6 carreras universitarias que más destacan por empleo pleno y alta inserción laboral en Costa Rica

El estudio del Conare incluyó graduados de universidades públicas y privadas, y evaluó inserción laboral, afinidad ocupacional y jornada completa. Conozca los datos

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Ciencias Actuariales
Ciencias Actuariales, impartida solamente por la UCR, es una de las seis carreras en las que mejor le va a los graduados. (Shutterstock /Shutterstock)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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