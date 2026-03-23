Lanamme detectó losas agrietadas y dañadas por humedad en rutas de Abangares y Moín

Losas construidas hace menos de un año con grietas, y dañadas por la humedad, fueron detectadas en las rutas 18 y 240, en Abangares y Moín, por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme-UCR).

Ese fue el resultado de una auditoría realizada por la entidad entre marzo del 2024 y diciembre del 2025, la cual detectó “deterioros prematuros” y alertó al Gobierno que las obras deben ser intervenidas para evitar un mayor desgaste.

En el caso de la ruta 18, se encontraron grietas longitudinales, transversales, de esquina y diagonales. Mientras que en la 240 las losas tenían problemas en el acabado del pavimento, debido a variaciones en la superficie y la humedad, lo que podría disminuir la fricción y afectar a los conductores, especialmente cuando llueve.

Además, en ambas obras se colocó concreto sin la aprobación o revisión apropiada de las autoridades encargadas, “lo que genera incertidumbre sobre la calidad del material empleado”.

Los ensayos de laboratorio también encontraron incumplimientos en parámetros técnicos, como muestras con módulos de ruptura (medida de la resistencia a la tracción del concreto) y asentamiento (indicador de la trabajabilidad del concreto) por fuera de los límites permitidos según el contrato con la empresa constructora.

Las deficiencias se extendieron a la colocación de dovelas y barras de amarre, necesarias para la transferencia de cargas entre las losas, lo que pudo haber provocado las grietas.

Según el contrato, las reparaciones en la ruta 18, donde se alertaron deficiencias desde hace casi dos años, deberían realizarse si costo adicional para el Gobierno.

No todo fue negativo, pues la auditoría encontró que se tomaron las medidas correctas para evitar la pérdida de humedad del concreto al utilizar plástico sobre la base antes del colado, práctica que contribuye a mantener condiciones adecuadas de curado y mejorar la calidad final del concreto.

Finalmente, Lanamme recomendó a la administración garantizar que todo concreto colocado cuente con un diseño de mezcla aprobado, aplicar las medidas contractuales correspondientes cuando haya incumplimientos, corregir de inmediato los defectos en las losas, mejorar los procesos de inspección y sustituir las losas deterioradas en la ruta 18.