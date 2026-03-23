El País

Lanamme detectó losas agrietadas y dañadas por humedad en rutas de Abangares y Moín

Deficiencias fueron encontradas menos de un año después de que fueron construidas las losas

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Por Yeryis Salas
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Lanamme encontró grietas en las losas de la ruta 18. (UAT_LANAMMEUCR/Lanamme)







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LanammeRuta 18
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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