El País

La señal que debe buscar en las playas de Costa Rica antes de meterse al mar esta Semana Santa

ICT insiste en la prevención, el respeto al mar y la atención a banderas y rótulos para evitar emergencias

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Por Hillary Benavides Meléndez







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Hillary Benavides Meléndez

Hillary Benavides Meléndez

Periodista en pasantía sección Nacionales. Graduada como licenciada en Comunicación con énfasis en Producción Audiovisual de la Universidad Latina de Costa Rica.

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