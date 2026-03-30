La señal que debe buscar en las playas de Costa Rica antes de meterse al mar esta Semana Santa

El ICT anuncia que la rotulación preventiva, acerca de las corrientes de resaca está colocadas en decenas de playas del país. (ICT /ICT)

Con el arranque de la Semana Santa, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) compartió una serie de recomendaciones clave para que quienes visiten las playas de Costa Rica lo hagan de forma segura y responsable, en una de las épocas de mayor movimiento turístico del año.

Por eso, a partir de ahora, antes de ingresar al mar, revise la rotulación que colocó el ICT en las playas más visitadas.

Esta rotulación contiene recomendaciones claras sobre las condiciones del océano y la presencia de corrientes peligrosas.

También es fundamental prestar atención a las banderas preventivas e identificar si en la playa existe una torre de vigilancia.

ICT crea infografías con recomendaciones generales para el disfrute de los visitantes en las costas del país. (ICT/ICT)

Como parte de esta estrategia, el ICT recopiló la información en una serie de infografías prácticas que abordan desde el uso adecuado del bloqueador solar y la hidratación constante, hasta el respeto por la biodiversidad y el cuidado de las pertenencias.

Además, se hace énfasis en medidas básicas pero vitales: si una persona no sabe nadar, se recomienda no ingresar al mar cuando el oleaje supere la altura de la cintura.

Otro de los puntos clave es la identificación de corrientes de resaca, uno de los principales riesgos en playas abiertas.

ICT crea infografía con información para identificar una corriente de resaca. (ICT/ICT)

Las infografías también explican cómo reconocerlas, así como la importancia de revisar los rótulos preventivos y comprender el significado de las banderas de advertencia colocadas por los salvavidas.

En caso de emergencia, todas las piezas informativas coinciden en una recomendación clara: llamar al 911, línea disponible las 24 horas.

Como ayudar en una emergencia sin colocarse en riesgo. (ICT /ICT)

ICT crea infografía con información de como actuar ante una corriente de resaca. (ICT/ICT)

Estas acciones informativas se complementan con medidas en territorio. Como parte de un esfuerzo conjunto entre el ICT, la Policía Turística y la Cámara de Turismo y Comercio Sostenible del Pacífico Central (Catucoso), se instalaron nuevos rótulos metálicos de gran formato en Playa Jacó, enfocados en advertir sobre las corrientes de resaca.

La señalización incluye indicaciones sobre las condiciones del océano, medidas de precaución y qué hacer ante una eventual emergencia, con el objetivo de reducir riesgos y fortalecer la cultura de prevención entre los visitantes.

Los rótulos fueron colocados en puntos de alta afluencia turística, como Madrigales, Morales, Calle Mora, La Central, Bohío, así como en las calles Bribrí, Pochote y Claritas.

Lamentable antecedente

Un lamentable suceso en las playas de Jacó, en el cantón de Garabito, dejó como resultado la muerte del joven extranjero Alon Xavier Méndez, quien fue arrastrado por la corriente mientras se encontraba en el mar.

El incidente ocurrió cuando Alon ingresó al agua junto a un amigo. Aunque su acompañante logró salir tras varios minutos de esfuerzo, el joven no pudo resistir la fuerza del oleaje, lo que impidió que personas en la zona lograrán auxiliarlo a tiempo.

Tras su desaparición el 18 de marzo, se activaron labores de búsqueda en la costa del Pacífico central. Su padre, Javier Méndez, se trasladó desde Estados Unidos para sumarse a los recorridos entre Jacó y Herradura, colaborando de cerca con voluntarios y equipos especializados.

El cuerpo del joven fue hallado nueve días después, a unos 122 kilómetros del sitio donde desapareció, cerrando así un proceso de búsqueda marcado por la angustia y la esperanza de sus familiares.