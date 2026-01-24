El País

La posada que lleva alivio a familiares de niños enfermos y hoy necesita su ayuda

La Posada del Alivio lleva cuatro décadas dando hospedaje a personas de sitios alejados con hijos en el Hospital de Niños, pero sus instalaciones ya no dan abasto

Por Irene Rodríguez
12/11/2025, San José, Carmen Central, recorrido por La Posada del Alivio, el albergue que brinda posada a los pacientes de zonas alejadas que tienen citas o los pacientes están internados en el Hospital de Niños.
En la Posada del Alivio hay un cuarto de juegos para cuando los niños regresan de citas médicas y un cuarto de lactancia adecuado para las madres. (Jose Cordero/José Cordero)







Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

