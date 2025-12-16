El País

‘La Nación’ premia la excelencia de su equipo periodístico 2025: estos son los reconocimientos

Premios otorgados por La Nación destacan la defensa de la democracia, periodismo riguroso y de calidad

EscucharEscuchar
Por Kattia Bermúdez y Patricia Recio
15/12/2025, San José, Grupo Nación, retratos de los ganadores de los premios de La Nación 2025. en la fotografía Gustavo Ortega, Aaron Sequeira, Laura Murillo, Vanesa Loaiza, John Duran y Oscar Rodríguez.
Ellos son los ganadores de los premios de La Nación 2025. En la fotografía, de izquierda a derecha, los periodistas Gustavo Ortega y Aarón Sequeira; la diseñadora Laura Murillo; la editora Vanessa Loaiza; el fotógrafo John Duran; y el editor Oscar Rodríguez. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Periodistas del añoLa Nación
Kattia Bermúdez

Kattia Bermúdez

Jefa de Redacción. Fue editora digital del 2014 a mayo del 2023. Estudió Periodismo en la UCR, donde ejerció como docente. Tiene una Maestría en Marketing Digital OBS Business School. En 1999 recibió el Premio Nacional de Periodismo Jorge Vargas Gené a la cobertura en temas económicos. Miembro de Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte

Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.