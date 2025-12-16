‘La Nación’ premia la excelencia de su equipo periodístico 2025: estos son los reconocimientos

Ellos son los ganadores de los premios de La Nación 2025. En la fotografía, de izquierda a derecha, los periodistas Gustavo Ortega y Aarón Sequeira; la diseñadora Laura Murillo; la editora Vanessa Loaiza; el fotógrafo John Duran; y el editor Oscar Rodríguez.

La defensa de la democracia, el rigor informativo y el compromiso con un periodismo de calidad, incluso en medio de un año marcado por tensiones políticas y hechos convulsos, volvieron a ser el sello distintivo de La Nación.

Esos valores, que han guiado al diario por 79 años, fueron reconocidos este 2025 con la entrega de los premios al equipo periodístico destacado del año.

Los galardones —parte de la tradición y el prestigio del periódico— distinguen a periodistas, editores, fotógrafos y diseñadores cuya labor ha contribuido de manera sobresaliente al servicio público que ejerce La Nación.

“Estos reconocimientos engalanan la hoja de vida de cualquier periodista costarricense. Este año, los seis galardonados, elegidos democráticamente por el cuerpo de editores, han sido referentes de una búsqueda constante de la excelencia profesional”, expresó Fabrice Le Lous, director de La Nación.

Vanessa Loaiza, editora del año 2025. Referente de liderazgo, equilibrio y pedagogía en la cobertura judicial, en un año especialmente desafiante para el país y la Redacción. (Jose Cordero/José Cordero)

Editora del año: liderazgo, pedagogía y visión

Por primera vez en la historia del periódico, La Nación otorgó el reconocimiento a la Editora del Año, distinción que recibió Vanessa Loaiza, editora adjunta de la mesa de Nacionales.

Loaiza acumula 26 años de trayectoria periodística en La Nación. Como editora ha sido una figura clave en la cobertura y conducción de temas judiciales, manteniendo un periodismo equilibrado, respetuoso y de alta calidad en medio de una compleja coyuntura marcada por el aumento de homicidios y la penetración del narcotráfico en distintas capas de la sociedad.

Su trabajo fue descrito por el Director como el de una profesional con una combinación de cualidades: adaptabilidad frente a los cambios acelerados de esta profesión, dedicación y liderazgo sostenido, y una marcada vocación pedagógica para compartir conocimiento y fortalecer al equipo periodístico, en especial a los jóvenes periodistas.

“Este reconocimiento, que recibo con mucho orgullo y agradecimiento, es en realidad el reflejo del esfuerzo de todo un equipo. Fue un año de cambios dramáticos y enormes retos, pero la Redacción que cierra el 2025 es un bloque unido de profesionales comprometidos con el equilibrio y la verdad”, expresó Loaiza.

Periodista del año: rigor desde el corazón de la democracia

Aarón Sequeira, periodista del año 2025. Su rigor y conocimiento profundo del Congreso han sido claves para explicar y fiscalizar el poder desde el corazón de la democracia costarricense. (Jose Cordero/José Cordero)

El reconocimiento como Periodista del año recayó en Aarón Sequeira, encargado de la cobertura política, especialmente desde la Asamblea Legislativa.

Con 17 años de experiencia en fuentes políticas —12 de ellos en La Nación—, Sequeira ha demostrado un conocimiento profundo del funcionamiento del Congreso y una meticulosidad clave para explicar, contextualizar y fiscalizar el poder.

“En tiempos de constantes conflictos entre el Poder Ejecutivo y los demás poderes de la República, su trabajo ha sido fundamental para dilucidar la verdad desde el corazón de la democracia costarricense”, destacó Le Lous.

Para Sequeira, el mayor logro del oficio ocurre cuando el periodismo logra generar cambios reales. “Lo satisfactorio es cuando uno consigue revelar algo, detener una acción corrupta o, al menos, poner sobre la mesa una discusión necesaria, más aún en un contexto político como este, en el que los periodistas suelen ser atacados por decir las cosas”, afirmó.

Menciones de honor a la excelencia periodística

Como parte de los reconocimientos, La Nación otorgó menciones de honor al periodista de Economía, Gustavo Ortega, y al editor de esa misma sección, Óscar Rodríguez, por su aporte decisivo a la cobertura económica del país durante el 2025.

Rodríguez fue distinguido por un liderazgo ejercido con humildad, inteligencia y ejemplo constante, que ha fortalecido el trabajo colectivo de su equipo y elevado el nivel de la sección.

Óscar Rodríguez, mención de honor a la excelencia como editor 2025. Su liderazgo cercano y su visión analítica fortalecieron al equipo de Economía y posicionaron temas clave en la agenda nacional. (Jose Cordero/José Cordero)

Con una trayectoria de 12 años en La Nación, marcada por investigaciones de alto impacto nacional y múltiples reconocimientos, su rigor analítico y sentido de responsabilidad han sido claves para que los temas económicos de su sección ocuparan un lugar central en la agenda informativa del diario este año.

Gustavo Ortega, por su parte, fue reconocido por un periodismo riguroso, preciso y persistente, capaz de revelar información exclusiva de alto interés público, incluso en contextos de silencio oficial.

Sus coberturas sobre los aranceles impuestos por Donald Trump, el conflicto comercial y la intervención gubernamental en la Junta Directiva del Banco Nacional destacaron por la verificación exhaustiva, la claridad y el uso inteligente de fuentes.

Gustavo Ortega, mención de honor a la excelencia periodística 2025. Riguroso y perseverante, reconocido por investigaciones de alto impacto y una vocación inquebrantable por la verdad. (Jose Cordero/José Cordero)

A ello se suma una historia personal de resiliencia y valentía: Ortega llegó a Costa Rica tras salir forzado de Nicaragua por la persecución a la prensa independiente, y convirtió la adversidad en impulso para seguir ejerciendo un periodismo comprometido con la verdad, la excelencia y el servicio público.

Fotoperiodista del año: mirar el país con excelencia

John Durán, fotógrafo del año 2025. Con mirada “todo terreno”, su lente capturó imágenes que retratan al país con sensibilidad, estética y alto valor periodístico. (Jose Cordero/José Cordero)

El premio en la categoría Multimedia fue para el fotógrafo John Durán, reconocido por su trabajo “todoterreno” y su búsqueda permanente de la excelencia visual.

Ya sea en un estadio, una manifestación, una zona selvática o un estudio fotográfico, Durán ha demostrado una sensibilidad estética y un talento que elevan la calidad de las páginas impresas y plataformas digitales del diario, en sintonía con la tradición visual de La Nación.

Su trabajo ha dejado portadas memorables durante el año, así como imágenes aéreas que incluso han sido expuestas en Brasil y Estados Unidos.

“Como fotoperiodistas somos testigos silenciosos de cada instante. Gracias al privilegio de estar en momentos clave del país, nos convertimos en los ojos de Costa Rica y del mundo”, expresó Durán.

Diseñadora del año: talento y proactividad

Laura Murillo, diseñadora del año 2025. Su versatilidad, creatividad y uso del color fortalecieron los contenidos editoriales y comerciales del Grupo Nación en un año de grandes transformaciones. (Jose Cordero/José Cordero)

En la mesa de Diseño, el reconocimiento fue para Laura Murillo, quien destacó en un año de importantes transformaciones, marcado por la integración del diseño editorial y comercial.

Su versatilidad, proactividad y disposición permanente le permitieron desempeñarse con solvencia en múltiples plataformas y productos del Grupo Nación, desde los cierres diarios de La Nación, Revista Dominical, La Teja y El Financiero, hasta el desarrollo de piezas comerciales, videos, infografías y formatos digitales.

Su trabajo se distingue por una combinación de compromiso, talento y una estética fresca, con uso del color y la creatividad, que no solo fortalece los contenidos informativos, sino que también aporta energía y cohesión al equipo de trabajo.