El País

‘La innovación no solo es tecnología, sin procesos humanos está muerta’ coinciden expertos en Foro de ‘La Nación’

Este jueves se transmitió un foro donde investigadores en tecnología de redes, farmacéutica, biotecnología y nanotecnología se unieron a conversar sobre avances y retos

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Por Irene Rodríguez
fotos de panelistas foro de Innovación
Andrea Chaves, investigadora del Cenibiot; Diego Oconitrillo, de la farmacéutica Gutis y José Roberto Vega, director a. i. del Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT) fueron parte de los panelistas. (JOHN DURAN/John Durán)







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Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

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