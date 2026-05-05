El País

Junta Directiva del INVU destituye a su gerente general

Según la presidenta ejecutiva, el puesto es de confianza, se puede cambiar en cualquier momento, y ‘no prejuzga’ investigaciones internas que Marco Hidalgo tiene en curso

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Por Sebastián Sánchez
El INVU destituyó a su gerente general, Marco Hidalgo.
La Junta Directiva del INVU destituyó a su gerente general, Marco Hidalgo. (INVU/Tomada del sitio web del INVU)







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INVUMarco Hidalgogerente generalGabriela Madrigal
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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