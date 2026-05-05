Junta Directiva del INVU destituye a su gerente general

La Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) removió a su gerente general, Marco Hidalgo, sin ahondar en los motivos.

Ese órgano colegiado adoptó la medida, por mayoría, en una sesión extraordinaria, este lunes 4 de mayo.

La presidenta ejecutiva de la institución, Gabriela Madrigal, recalcó que el cargo de gerente general es de confianza y, en consecuencia, puede ser removido en cualquier momento, cuando se considere que no reúne las condiciones para continuar.

“La remoción del señor Marco Hidalgo no constituye una sanción, no es una conclusión anticipada y no prejuzga sobre los resultados de los procesos que actualmente se investigan”, insistió Madrigal.

Y añadió que esas investigaciones administrativas continúan su trámite hasta esclarecer los hechos, bajo el marco legal del debido proceso. Sin embargo, no ahondó sobre los motivos de esas pesquisas.

Ella defendió que la resolución no responde a una decisión improvisada o arbitraria. Por el contrario, explicó que la remoción se realizó en el ejercicio de una competencia legal y responsable que la ley le otorga, de forma expresa, a la Junta Directiva.