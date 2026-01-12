JPS lanza ‘Chance Mundialista 2026′: así será el nuevo sorteo especial

La JPS anunció el sorteo Chance Mundialista, que se realizará el próximo 31 de enero.

La Junta de Protección Social (JPS) anunció el lanzamiento del sorteo especial denominado “Chance Mundialista 2026”, el cual se realizará el sábado 31 de enero de 2026.

Este sorteo, según la Junta, busca capitalizar la emoción del Mundial de Fútbol, que se realizará del 11 de junio próximo al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

La institución detalló que se trata de un sorteo adicional a los que ya tiene programados, el cual se llevará a cabo en una fecha distinta a las habituales y no sustituirá el sorteo ordinario del viernes.

¿Cómo funcionará y cuáles serán los premios?

Este sorteo contará con una fracción única, con un valor de ¢3.000. Cada sorteo contará con dos emisiones gemelas de 100.000 billetes, para un total de 200.000 billetes por sorteo.

Los premios:

Ocho premios mayores de ¢7.500.000 , donde se extrae un mismo número ganador y ocho series diferentes.

, donde se extrae un mismo número ganador y ocho series diferentes. Cinco segundos premios de ¢3.000.000 , con el mismo número y cinco series distintas.

, con el mismo número y cinco series distintas. Cinco terceros premios de ¢2.000.000, también con el mismo número y cinco series distintas.

El sorteo incluye premios indirectos, que permiten ganar al acertar el número del primer, segundo o tercer premio aunque la serie no coincida.

La JPS reiteró que con este sorteo seguirá contribuyendo al financiamiento de programas sociales que benefician a poblaciones en condición de vulnerabilidad.

“Para el año 2026, se proyecta que los cuatro sorteos del Chance Mundialista, programados para enero, febrero, abril y mayo, generen un aporte superior a los ¢255 millones, recursos que serán destinados al fortalecimiento de la labor social que desarrolla la Junta de Protección Social según lo que establece la Ley 8718″, explicó la JPS.

El sorteo estará a la venta durante varias semanas a lo largo del mes de enero.