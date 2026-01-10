Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este viernes 9 de enero

Sorteo de chances de la JPS.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este viernes 9 de enero, el sorteo de los chances número 6.998.

El número ganador del premio mayor fue el 19 con la serie 762. Paga ¢120 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 04 con la serie 771. Esta combinación otorga ¢37 millones por entero.

En tanto, el número 74 con la serie 752 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢9 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 77, que paga ¢15.000 por emisión.