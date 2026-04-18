JPS lanza álbum mundialista con premios de hasta ¢5 millones: así puede adquirirlo

La promoción estará activa entre abril y mayo y contempla sorteos segmentados por provincia, según confirmó la JPS.

La Junta de Protección Social (JPS) puso en marcha un nuevo coleccionable físico inspirado en el ambiente mundialista, que permitirá a los jugadores de lotería participar por premios de hasta ¢5 millones.

La dinámica consiste en completar un álbum con 12 sorteos consecutivos de Lotería Popular —del 7023 al 7034—, correspondientes a los meses de abril y mayo de 2026, además de incluir una raspa de Lotería Instantánea 7021 denominada “Gol Millonario”.

El coleccionable se está distribuyendo de forma gratuita en todo Costa Rica, incluso a través de periódicos de circulación nacional, con el objetivo de facilitar la participación del público.

Para optar por los premios, las personas deberán presentar el álbum completo en los puntos de validación que habilitará la JPS, incluyendo su sede central y otros centros que serán anunciados en redes sociales.

Eso sí, durante el proceso de validación se seguirán los siguientes pasos:

Se revisará que el coleccionable esté completo y contenga fracciones válidas de los 12 sorteos de lotería popular establecidos y el boleto de lotería instantánea.

El personal autorizado sellará cada una de las fracciones de Lotería Popular, el boleto de lotería instantánea y el cupón desprendible del coleccionable.

El participante deberá completar dicho cupón con sus datos personales: nombre completo, número de cédula y provincia.

El participante deberá depositar el cupón en el buzón oficial dispuesto en el punto de validación.

La promoción contempla siete sorteos, uno por cada provincia.

En cada provincia se entregarán premios que van desde ¢300.000 hasta ¢1.000.000, además de un premio mayor de ¢5 millones.

El sorteo se realizará el sábado 6 de junio de 2026, a las 7:00 a. m., en las instalaciones de la JPS, y será transmitido en su sitio web oficial y redes sociales.