El País

JPS lanza álbum mundialista con premios de hasta ¢5 millones: así puede adquirirlo

La dinámica incluye 12 sorteos de Lotería Popular y una raspa “Gol Millonario”. Conozca los detalles.

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Por Yucsiany Salazar
26/06/2024 San José. Los puestos oficiales de la Junta de Protección Social ya no ofrecían chances este jueves desde antes de mediodía y algunos puestos incluso permanecían cerrados. Solo algunos vendedores independientes tenían algunos pedacitos pero obviamente apelaban a la especulación. Foto: Rafael Pacheco Granados
La promoción estará activa entre abril y mayo y contempla sorteos segmentados por provincia, según confirmó la JPS. (Rafael Pacheco Granados)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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