Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este viernes 17 de abril

Sorteo de chances de la JPS de este viernes 17 de abril.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este viernes 17 de abril, el sorteo de los chances número 7.026.

El número ganador del premio mayor fue el 20 con la serie 722. Paga ¢120 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 70 con la serie 086. Esta combinación otorga ¢37 millones por entero.

En tanto, el número 73 con la serie 289 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢9 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 90, que paga ¢15.000 por emisión.