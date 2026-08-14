JPS hará sorteo especial del Día de la Madre; estos serán los premios por entero y por fracción

La Junta de Protección Social (JPS) realizará este domingo 16 de agosto el Sorteo Extraordinario del Día de la Madre, que tendrá un premio mayor de ¢640 millones en dos emisiones.
El plan de premios establece un premio mayor de ¢320 millones por emisión para el billete entero. Cada fracción ganadora recibirá ¢32 millones.
Cada entero tiene un precio oficial de ¢15.000, mientras que la fracción cuesta ¢1.500.
¿Qué otros premios tendrá el sorteo?
El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre también distribuirá premios por aproximaciones. En cada emisión habrá una aproximación anterior y otra posterior al premio mayor, cada una por ¢2 millones por entero o ¢200.000 por fracción.
Además, el plan contempla 97 premios de ¢200.000 por entero para los billetes con la misma serie del premio mayor, pero con diferente número. Otros 999 billetes con el mismo número del mayor y diferente serie recibirán ¢180.000 por entero.
Los billetes cuya última cifra coincida con la terminación del premio mayor tendrán un premio de ¢30.000 por entero y ¢3.000 por fracción. El plan incluye 9.000 premios de este tipo.
También se entregarán premios relacionados con el segundo y tercer premio. Los billetes con el mismo número del segundo premio, excepto su serie, recibirán ¢45.000 por entero. Para el tercer premio, el monto será de ¢30.000 por entero.
El plan total de premios asciende a ¢1.969,290 millones para las dos emisiones, de acuerdo con la información incluida en el documento oficial del sorteo.
Las personas interesadas pueden adquirir la lotería con vendedores autorizados, en puntos Max o mediante la plataforma JPS en Línea. La JPS fijó el precio oficial en ¢1.500 por fracción y ¢15.000 por entero.