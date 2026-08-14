El País

JPS hará sorteo especial del Día de la Madre; estos serán los premios por entero y por fracción

El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre se realizará este 16 de agosto

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Por Silvia Ureña Corrales
26/06/2024 San José. Los puestos oficiales de la Junta de Protección Social ya no ofrecían chances este jueves desde antes de mediodía y algunos puestos incluso permanecían cerrados. Solo algunos vendedores independientes tenían algunos pedacitos pero obviamente apelaban a la especulación. Foto: Rafael Pacheco Granados
El sorteo del Día de la Madre tendrá dos emisiones, un premio mayor acumulado de ¢640 millones y un plan de premios de ¢1.969,290. (Rafael Pacheco Granados)







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notas iaSUCJPSSorteo Día de la Madre
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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