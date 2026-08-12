Chances de la JPS: estos son los números ganadores del sorteo de este martes 11 de agosto

Revise los resultados de los chances de la JPS de este martes 11 de agosto, incluidos el premio mayor y el número duplicador.

Los chances volvieron a poner en juego millones de colones entre quienes compraron fracciones para probar suerte. La Junta de Protección Social (JPS) realizó la noche de este martes 11 de agosto el sorteo número 7.059.

El premio mayor correspondió al número 30 con la serie 197. Esta combinación paga ¢80 millones por emisión.

El segundo premio quedó en manos del número 12 con la serie 292. El monto establecido para esta combinación es de ¢25 millones por emisión.

Finalmente, el tercer premio fue para el número 57 con la serie 674. La combinación ganadora paga ¢7 millones por emisión.

Durante el sorteo también salió como número duplicador el 44, que paga ¢10.000 por emisión.