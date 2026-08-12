El País

Chances de la JPS: estos son los números ganadores del sorteo de este martes 11 de agosto

Consulte los números ganadores de los chances de la JPS del sorteo de este martes 11 de agosto y los montos que paga cada premio

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
La JPS adquirió tres tómbolas para realizar los sorteos de Lotería Popular y Lotería Nacional, estas tómbolas son una gran innovación para continuar garantizando un proceso justo y confiable para la selección de números, series y premios de los sorteos.
Revise los resultados de los chances de la JPS de este martes 11 de agosto, incluidos el premio mayor y el número duplicador. (Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCJPSchances
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.